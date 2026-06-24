Marco Palestra è pronto a trasferirsi al Chelsea. L'affare si è sviluppato e concluso nel giro di poche ore, cogliendo di sorpresa l'Inter. Questa la ricostruzione del Corriere di Bergamo:

Che non aveva mai nascosto la propria ambizione di restare in Italia e aveva detto subito sì all’Inter. Poi, però, il colpo di scena di cui sopra: il Chelsea si è inserito all’ultimo, proprio nella serata di ieri, alzando l’offerta attorno ai 60 milioni e proponendo al giocatore 6 milioni di contratto (bonus compresi, in entrambi i casi). Tanto, troppo anche per le più rosee intenzioni di matrimonio appena annunciato. Così, proprio ai piedi dell’altare, Palestra e Inter sembrano inevitabilmente destinati a dirsi addio: non giocherà la Champions, come invece avrebbe fatto all’Inter, ma avrà il contratto pressoché raddoppiato. L’Atalanta, incassato il sì del ragazzo, ha dato chiaramente il benestare".