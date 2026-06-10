L'Inter, ceduto Dumfries al Real Madrid, ha bisogno di comprare un laterale destro. Palestra primo nome, ma ora ci sono anche altre opzioni

L'Inter, ceduto Dumfries al Real Madrid, ha bisogno di comprare un laterale destro. Palestra primo nome, ma ora ci sono anche altre opzioni, come sottolinea Repubblica:

"Tra Inter e Atalanta nuovi contatti per Palestra, ma l'operazione è complicata. La richiesta della Dea non cambia: 50 milioni più 5 di bonus. Una valutazione molto alta, che tiene le parti ancora distanti. L'Inter resta interessata, però ha già iniziato a valutare soluzioni alternative, a partire da Cambiaso. La Juventus — ieri ha dovuto prendere atto della volontà di Brahim Diaz di restare al Real Madrid — non lo considera incedibile, l'Inter lo ha inserito tra le opzioni se l'operazione Palestra non dovesse sbloccarsi".