Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato così dell'addio all'Inter di Stefan De Vrij e del mercato nerazzurro

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano , esperto di calciomercato, ha parlato così dell'addio all'Inter di Stefan De Vrij : "De Vrij fa una scelta diversa legata al suo percorso in cui nell'ultimo anno all'Inter ha giocato molto poco.

L'Inter ha parlato di rinnovo con lui ma vuole giocare con continuità e sentirsi protagonista. E' rimasto anche un po' scontato dal Mondiale perso per un piccolo infortunio: voleva ripartire in modo differente. Ora l'Inter dovrà prendere con ogni probabilità due centrali sul mercato".