FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter prenderà due difensori! Perché De Vrij va via ed è rimasto scottato da…”

calciomercato

Romano: “Inter prenderà due difensori! Perché De Vrij va via ed è rimasto scottato da…”

Romano: “Inter prenderà due difensori! Perché De Vrij va via ed è rimasto scottato da…” - immagine 1
Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato così dell'addio all'Inter di Stefan De Vrij e del mercato nerazzurro
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato così dell'addio all'Inter di Stefan De Vrij: "De Vrij fa una scelta diversa legata al suo percorso in cui nell'ultimo anno all'Inter ha giocato molto poco.

Romano: “Inter prenderà due difensori! Perché De Vrij va via ed è rimasto scottato da…”- immagine 2
Getty Images

L'Inter ha parlato di rinnovo con lui ma vuole giocare con continuità e sentirsi protagonista. E' rimasto anche un po' scontato dal Mondiale perso per un piccolo infortunio: voleva ripartire in modo differente. Ora l'Inter dovrà prendere con ogni probabilità due centrali sul mercato".

Leggi anche
Topalovic e l’esempio Stankovic: l’Inter può fare cassa, le offerte abbondano....
Dumfries, ecco quando ci sarà l’annuncio del Real Madrid: il motivo dell’attesa....

© RIPRODUZIONE RISERVATA