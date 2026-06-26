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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter prenderà due difensori! Perché De Vrij va via ed è rimasto scottato da…”
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Romano: “Inter prenderà due difensori! Perché De Vrij va via ed è rimasto scottato da…”
Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato così dell'addio all'Inter di Stefan De Vrij e del mercato nerazzurro
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato così dell'addio all'Inter di Stefan De Vrij: "De Vrij fa una scelta diversa legata al suo percorso in cui nell'ultimo anno all'Inter ha giocato molto poco.
L'Inter ha parlato di rinnovo con lui ma vuole giocare con continuità e sentirsi protagonista. E' rimasto anche un po' scontato dal Mondiale perso per un piccolo infortunio: voleva ripartire in modo differente. Ora l'Inter dovrà prendere con ogni probabilità due centrali sul mercato".
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