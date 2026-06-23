FCINTER1908 / Inter, Palestra ha deciso di accettare l’offerta del Chelsea

La priorità all'Inter ? Non se il Chelsea offre 6 mln di euro. Da quanto ha appreso la redazione di FCINTER1908 . IT nell'incontro tra l'agente Alessandro Lucci di Palestra e il club nerazzurro si è palesata un'offerta importante del club londinese per il giocatore. Irrinunciabile per lui. Tanto che il procuratore avrebbe annunciato alla società interista di voler accettare la proposta del Chelsea.

E l'esterno, che aveva dato priorità all'Inter e riteneva importante crescere gradualmente in Serie A dopo l'anno fatto in prestito al Cagliari, avrebbe deciso di accettare la proposta del club inglese. L'inserimento così forte del Chelsea (che è pronta ad offrire 55 mln + una percentuale sulla futura rivendita), che ha spiazzato pure l'Atalanta, ha fatto deragliare una trattativa che sembrava in dirittura d'arrivo. L'Inter non ha nessuna intenzione di rilanciare.