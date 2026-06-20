Non è certo un mistero che il giocatore dell'Atalanta è vicino al passaggio all'Inter. I sostenitori nerazzurri lo stanno aspettando ed è bastato un post sulle sue vacanze in Sardegna per scatenare i commenti

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 giugno 2026 (modifica il 20 giugno 2026 | 21:32)

Mare, sole, relax e un po' di fatica per tenersi in forma e pronti per la nuova stagione. Marco Palestra, in un post su Instagram, ha pubblicato le foto della sua vacanza in Sardegna. Una terra che gli ha portato bene nella scorsa stagione perché dopo un solo anno al Cagliari, dove ha giocato in prestito nella scorsa stagione, gli ha permesso di mettersi in mostra e guadagnarsi la chiamata della Nazionale maggiore, al di là di come è andata ai Mondiali. Soprattutto, ha confermato all'Inter, che lo osservava da un po' che può essere l'uomo su cui puntare a destra per il futuro.

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Il suo valore è triplicato in un batter di ciglia e ora si parla di un affare vicino ai 50 mln che lo porterà dall'Atalanta, proprietaria del suo cartellino, all'Inter, la squadra per la quale ha espresso la sua preferenza. Intanto si gode il sole della Sardegna, la terra che gli ha fatto da trampolino di lancio con atterraggio previsto nella squadra Campione d'Italia. Tantissimi i commenti dei tifosi nerazzurri che gli hanno scritto.

Nella prima foto il calciatore guarda al telefono mentre è sdraiato su una sedia sdraio in spiaggia e un tifoso ha ironizzato: "Nella prima foto è arrivata la notifica: Thuram ti ha aggiunto al gruppo". Tantissimi i "ti aspettiamo" e anche "sarà bellissimo leggere gli aggiornamenti di mercato sul proprio futuro". Al post anche il like dell'attaccante francese che è ai Mondiali ma ha visto le foto di Palestra e ai follower nerazzurri è sembrata una benedizione: "C'è il like del Tikus, è fatta".