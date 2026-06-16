Teamtalk parla quest'oggi delle indiscrezioni che accostano all'InterCurtis Jones. Il centrocampista, secondo quanto scrive il sito sportivo inglese, avrebbe già comunicato da tempo al Liverpool la sua intenzione di trasferirsi a Milano.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Stampa Uk – Curtis Jones aspetta l’Inter. Frattesi può scogliere il nodo
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Stampa Uk – Curtis Jones aspetta l’Inter. Frattesi può scogliere il nodo
In Inghilterra parlano dell'interesse del club nerazzurro per il giocatore del Liverpool che avrebbe dato priorità alla società milanese
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"Il giocatore - si legge nell'articolo - ritiene che un trasferimento all'estero sia il passo successivo per la sua carriera. Per questo avrebbe detto di no a club come Aston Villa, Newcastle e Nottingham Forest, che si erano tutte interessate al centrocampista".
Lo stesso sito conferma che c'è però ancora distanza tra i due club sulla valutazione del giocatore. Potrebbe essere la cessione di Frattesi a spingere Jones tra le braccia del club nerazzurro.
(Fonte: Teamtalk)
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