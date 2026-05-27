Come riporta il Corriere della Sera ed. Bergamo, "A Zingonia i telefoni sono già bollenti, non solo per le alte temperature di questi giorni. Mentre l’ad nerazzurro Luca Percassi è in linea con Maurizio Sarri e Cristiano Giuntoli, anche Beppe Marotta telefona interessato a Palestra per la sua Inter. Ma trova occupato. Sono giorni di fuoco per l’Atalanta, che sta disegnando il nuovo corso. Quello che sarà il nuovo allenatore, Maurizio Sarri, sta definendo risoluzione e intesa per salutare la Lazio, sulla cui panchina siederà Gattuso. Giuntoli invece, il direttore sportivo che prenderà il posto di Tony D’Amico a Bergamo, è già libero dopo l’ultima esperienza alla Juve".