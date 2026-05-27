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calciomercato
Palestra, telefoni bollenti sull’asse Inter-Atalanta. Marotta chiama Percassi: la risposta
Uno degli obiettivi di mercato dell'Inter per la prossima stagione è sicuramente l'esterno Marco Palestra, di proprietà dell'Atalanta. Chivu lo vorrebbe per la fascia destra, anche perché su Dumfries pende sempre la clausola rescissoria da 25 mln di euro.
Come riporta il Corriere della Sera ed. Bergamo, "A Zingonia i telefoni sono già bollenti, non solo per le alte temperature di questi giorni. Mentre l’ad nerazzurro Luca Percassi è in linea con Maurizio Sarri e Cristiano Giuntoli, anche Beppe Marotta telefona interessato a Palestra per la sua Inter. Ma trova occupato. Sono giorni di fuoco per l’Atalanta, che sta disegnando il nuovo corso. Quello che sarà il nuovo allenatore, Maurizio Sarri, sta definendo risoluzione e intesa per salutare la Lazio, sulla cui panchina siederà Gattuso. Giuntoli invece, il direttore sportivo che prenderà il posto di Tony D’Amico a Bergamo, è già libero dopo l’ultima esperienza alla Juve".
"Percassi prende tempo nelle telefonate calde con Marotta con oggetto Palestra. Serviranno settimane prima di sedersi al tavolo, ora non è una priorità, ma l’Inter punta già sul modulo: il classe 2005, solo 280 mila euro di stipendio in prestito al Cagliari, nel 3-5-2 di Chivu potrebbe giocare sia come esterno destro, sia sulla fascia opposta. In Sardegna però Pisacane l’ha esaltato anche col 4-3-3 usato da Sarri, sia come terzino destro che come esterno di centrocampo", aggiunge il quotidiano.
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