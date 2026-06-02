Tutto su Oumar Solet per la difesa: l'Inter ha puntato il difensore dell'Udinese e stringe per portarlo a Milano il prima possibile

Tutto su Oumar Solet per la difesa: l'Inter ha puntato il difensore dell'Udinese e stringe per portarlo a Milano il prima possibile. Secondo Repubblica, "è uno dei profili scelti dalla società nerazzurra per rinforzare il reparto arretrato e negli ultimi giorni i contatti sono diventati no-stop.

Il giocatore ha già trovato un accordo di massima con l’Inter e aspetta adesso l’intesa tra i club. L’Udinese parte da una richiesta di 25 milioni di euro, ma la distanza tra le parti non viene considerata ampia.

Il dialogo procede, la trattativa è entrata in una fase concreta e l’accordo tra le due società non è lontano. Solet, per caratteristiche fisiche e margini di crescita, è considerato un investimento immediato e di prospettiva, perfettamente in linea con la volontà nerazzurra di ringiovanire la difesa senza abbassare il livello di competitività".