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fcinter1908 calciomercato mercato inter Minoliti su Palestra: “Ma onestamente, in un calcio senza Mondiale secondo voi può valere…”
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Minoliti su Palestra: “Ma onestamente, in un calcio senza Mondiale secondo voi può valere…”
La riflessione del giornalista sportivo
Nello studio di Sportitalia si ragiona sul valore dei giocatori e nello specifico sul valore di alcuni giocatori italiani, messi sul mercato a cifre considerevoli. Nino Minoliti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha formulato una riflessione che abbraccia il tema della Nazionale e si spinge ad analizzare un obiettivo di mercato dell'Inter: CONTINUA A LEGGERE.
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