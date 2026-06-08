Nello studio di Sportitalia si ragiona sul valore dei giocatori e nello specifico sul valore di alcuni giocatori italiani, messi sul mercato a cifre considerevoli. Nino Minoliti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha formulato una riflessione che abbraccia il tema della Nazionale e si spinge ad analizzare un obiettivo di mercato dell'Inter: CONTINUA A LEGGERE.