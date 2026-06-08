FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Minoliti su Palestra: “Ma onestamente, in un calcio senza Mondiale secondo voi può valere…”

calciomercato

Minoliti su Palestra: “Ma onestamente, in un calcio senza Mondiale secondo voi può valere…”

Marco Palestra
La riflessione del giornalista sportivo
Redazione1908

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Nello studio di Sportitalia si ragiona sul valore dei giocatori e nello specifico sul valore di alcuni giocatori italiani, messi sul mercato a cifre considerevoli. Nino Minoliti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha formulato una riflessione che abbraccia il tema della Nazionale e si spinge ad analizzare un obiettivo di mercato dell'Inter: CONTINUA A LEGGERE.

Leggi anche
CdS – L’Inter vuole subito i primi colpi: la leva per sbloccare le trattative…
Inter convinta di chiudere i primi acquisti: “Già in settimana attese novità su diversi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA