L'Inter è molto vicina a Marco Palestra, decisiva la sua volontà. Queste le ultime novità riportate da Fabrizio Romano

Andrea Della Sala Redattore 19 giugno 2026 (modifica il 19 giugno 2026 | 09:46)

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L'Inter è molto vicina a Marco Palestra, decisiva la sua volontà e l'incontro avuto con l'Atalanta nella mattinata di ieri. Queste le ultime novità riportate da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube:

"L'accordo per Marco Palestra all'Inter è veramente in chiusura, quindi ci siamo quasi. L'incontro che c'è stato tra Inter e Atalanta è stato un incontro molto positivo, in cui non è stato chiuso l'accordo, non c'è stata la stretta di mano definitiva, ma insomma sono state tracciate le linee dell'operazione Palestra all'Inter. 45 milioni e 5 di bonus. Si sta lavorando adesso su come ricomporre questi bonus, per come sono formulati adesso all'Atalanta ancora non vanno bene. Si sta parlando anche di una futura rivendita, insomma si stanno incastrando i tasselli di un'operazione che però ha incontrato il suo binario dopo diverse settimane di discorsi, di trattativa.

L'Inter è pronta a chiudere a un accordo totale con Marco Palestra per un contratto di 5 anni, quindi Palestra ha scelto l'Inter, i suoi agenti, lo ribadiscono, hanno scelto il progetto dell'Inter. La direzione è stata chiara. E quindi si va verso la chiusura, insomma saranno giorni, ore di contatti, questo posso aggiungerlo, nel senso che tutte le parti coinvolte, agenti che si stanno occupando dell'operazione e anche dirigenti di club, si sono ridati già appuntamento per risentirsi, limare i dettagli e arrivare al traguardo, alla fumata bianca di questa operazione. Marco Palestra, quindi si va assolutamente verso quel tipo di intesa".