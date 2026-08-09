Se in difesa l'organico potrebbe rimanere questo, in altri reparti sono attese novità.
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Il mercato dell'Inter non è finito, il club nerazzurro lavora per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa di Chivu. Se in difesa l'organico potrebbe rimanere questo, in altri reparti sono attese novità.
"L'Inter ha bisogno di un rinforzo e un ritocco. Il rinforzo è l'esterno destro, soprattutto alla luce dei segnali di Luis Henrique a sinistra, ed è probabile che il nome non sia tra quelli già usciti, il ritocco è Curtis Jones solo se esce Frattesi", rivela Libero.
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