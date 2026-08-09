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Il mercato dell'Inter non è finito, il club nerazzurro lavora per cercare di rinforzare ulteriormente la rosa di Chivu. Se in difesa l'organico potrebbe rimanere questo, in altri reparti sono attese novità.

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"L'Inter ha bisogno di un rinforzo e un ritocco. Il rinforzo è l'esterno destro, soprattutto alla luce dei segnali di Luis Henrique a sinistra, ed è probabile che il nome non sia tra quelli già usciti, il ritocco è Curtis Jones solo se esce Frattesi", rivela Libero.