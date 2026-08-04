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Rientrato a Milano dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia, Benjamin Pavard è tornato ad allenarsi con l'Inter, con cui sta svolgendo la preparazione estiva insieme al resto del gruppo. Il difensore francese, come noto, non rientra nei piani di Chivu e della società, ma in queste settimane si è messo a disposizione con impegno e serietà. Il suo futuro appare scritto, ma per il momento non sono arrivate offerte in grado di convincerlo a partire.

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Il suo addio è necessario per chiudere altre operazioni in entrata, come ricorda Tuttosport: "Per questo motivo un intermediario molto radicato nel mondo arabo è passato ieri dalla sede: possibile che si aprano interessanti opportunità per Benjamin Pavard - proprio legate all'Al-Ittihad e quindi a Moussa Diaby - che però nelle ultime settimane ha già respinto gli abboccamenti di Benfica e Galatasaray e andrà convinto a svernare in un campionato, pur ricco, ma relegato alla periferia del grande calcio. L'Inter ha il francese a bilancio per 12.5 milioni e serve quindi un'operazione importante per non fare minusvalenza, il tutto ricordando il fatto che lo stipendio del centrale - grazie al decreto crescita - costa 6,55 milioni lordi all'anno (5 netti).

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Pavard è tornato dal prestito al Marsiglia con il proposito di riprendersi l'Inter ma è evidente che la sua situazione sia legata a doppio filo con quella di Romero per ragioni tecniche ed economiche a meno ché, ça va sans dire, non dovesse arrivare qualche proposta shock per i centrali a oggi considerati incedibili dal club nerazzurro (Bastoni e Bisseck in primis)".