E cosa succederebbe se Pavard restasse a Milano? È il titolo di un articolo pubblicato sul sito de Le Parisien. "E se Benjamin Pavard rimanesse all'Inter? Tornato al club milanese, dove è ancora sotto contratto fino al 2028, dopo una stagione molto difficile all'Olympique Marsiglia , il difensore trentenne sta disputando una pre-stagione convincente che ha completamente rilanciato le sue speranze di un futuro in Lombardia", scrive il quotidiano francese sul suo sito.

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"Mentre al suo ritorno dalla Provenza, dove non è mai riuscito a esprimere appieno il suo potenziale nonostante l'esperienza e le 37 presenze in tutte le competizioni, la partenza sembrava l'opzione più probabile, il francese sta ritrovando la sua forma migliore con la maglia nerazzurra", sottolinea ancora il sito del giornale francese dopo la vittoria della squadra di Chivu nell'amichevole contro il Manchester City con il gol del pari - che ha di fatto portato la gara ai rigori - segnato proprio dal difensore.

"Titolare contro il Manchester City nell'amichevole di sabato, il francese, schierato come terzino destro, si è distinto segnando il gol del pareggio (1-1) all'Hong Kong Stadium. Ben posizionato in area, ha trasformato in rete un cross deviato del compagno Federico Dimarco. Sostituito al 69° minuto, prima che l'Inter vincesse ai rigori, ha mostrato grandi potenzialità", spiega ai suoi lettori il quotidiano.

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Maxifoot, che riprende le informazioni del quotidiano francese, spiega che il calciatore sta cercando di conquistarsi la riconferma in nerazzurro. Per questo avrebbe anche rifiutato - spiega il sito - le offerte di Benfica, Galatasaray e Como.

(Fonte: Le Parisien - Maxifoot)