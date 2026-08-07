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E' totalmente cambiato lo scenario intorno a Benjamin Pavard: da un suo addio pressoché certo, ora la permanenza all'Inter si fa sempre più concreta. Spiega infatti Tuttosport: "Il difensore nei piani nerazzurri doveva finanziare il riscatto da 15 milioni di Akanji, ma la sua stagione all’Olympique Marsiglia non è stata positiva e il club francese lo ha rispedito a Milano.

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L’Inter fin da inizio giugno sta offrendo Pavard a destra e a manca perché - va ricordato - fra la fine della stagione ’24-25 e l’estate successiva, arrivò una importante rottura con lo spogliatoio e l’ambiente. Dunque il rientro di Pavard non era contemplato. Le curve insidiose di questo mercato, però, hanno gradualmente cambiato la posizione dell’Inter su Pavard.

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Il francese si è presentato nel migliore dei modi al raduno, ha parlato e chiarito con Chivu, ha fatto ammenda con il gruppo - in attesa poi di rivedere vis-à-vis Lautaro Martinez, capo mastro dello spogliatoio di Appiano - e si è messo a lavorare a testa bassa per guadagnare una difficile conferma, sapendo che il club era alla ricerca di due di centrali in virtù degli addii di Acerbi e De Vrij".