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Era e rimane tutt'ora in uscita, ma lo scenario su Benjamin Pavard è in continua evoluzione e ora una sua permanenza all'Inter è tutt'altro da escludere.

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Lo conferma oggi Tuttosport: "L’Inter, se da un lato ha apprezzato il modo in cui Pavard si è posto in questo avvio di stagione, dall’altro non ha smesso di lavorare a una sua uscita, non fosse altro perché l’ex Bayern, acquisto nel 2023 per 30 milioni più bonus e a bilancio ancora per 12.2 - ha un ingaggio pesante da oltre 5 milioni fino al 2028.

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Pavard, però, ha detto no ad alcune proposte esotiche, non ha aperto al trasferimento all’Al-Ittihad in un’ipotetica operazione per Diaby e così l’Inter nelle ultime 72 ore si è vista superare su Romero dall’Atletico Madrid".