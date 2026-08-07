GUARRO e PACE EP12: Bivio, l'Inter ha scelto. Tutto su Diaby, Gonzalez. Nuova idea Jones

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"Con Cristian Romero verso l’Atletico Madrid e Moussa Diaby che potrebbe lasciare l’Al-Ittihad solo qualora dovesse pervenire a Gedda un’offerta importante, da più di 40 milioni (motivo per cui la pista di un ritorno del francese al Leverkusen si è raffreddata, mentre quella dell’Inter sembra ormai praticamente svanita), Chivu spera la società faccia all-in su Curtis Jones".

Ne è sicuro oggi Tuttosport, che nel focalizzarsi sul mercato dell'Inter ricorda come il centrocampista inglese resti ancora una delle priorità per il tecnico nerazzurro. Si legge: "Non tralasciando ovviamente la pista esterno che rimane prioritaria anche per un aspetto numerico.

Il centrocampista inglese è una precisa richiesta del tecnico rumeno, convinto che possa alzare – e di molto – i giri del centrocampo dei campioni d’Italia. Un reparto però che risulta attualmente sovraffollato, motivo per cui il club di Viale della Liberazione potrà eventualmente tentare un’offensiva sul giocatore del Liverpool – che costa sempre una quarantina di milioni – solo ed esclusivamente dopo aver ceduto Frattesi e Asllani".