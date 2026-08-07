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L'Inter continua a cercare un esterno destro che possa raccogliere l'eredtà di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid a inizio estate. Dopo aver valutato numerosi profili, i nerazzurri sembrano aver deciso su chi puntare: Moussa Diaby, francese in uscita dall'Al-Ittihad. Un calciatore dalle caratteristiche completamente diverse rispetto all'olandese, ma che può garantire soluzioni nuove a Cristian Chivu.

Getty Images

Si procede su questa pista, quindi, ma con cautela, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Lì a destra l'uomo giusto dovrà arrivare. Chivu lo sa, la società che continua a lavorarci pure. E oggi parla francese, ha i contorni dell'esterno più offensivo che difensivo ed è una vecchia conoscenza: Moussa Diaby. È lui il profilo ideale al momento [...] perchè per caratteristiche tecniche può dare quel qualcosa in più a una squadra che vuole essere ancora più verticale, propositiva, aggressiva".

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"Il tempo c'è e l'altro ingrediente che non manca nel borsone nerazzurro è quella sana cautela che porta il club a restare fino all'ultimo sempre e comunque vigile su qualsiasi opportunità da qui al primo settembre. I motivi di questa prudenza sostanzialmente sono due. Il primo è storico, il secondo più attuale. L'Inter innanzitutto non dimentica che a gennaio, dopo aver ottenuto l'ok del giocatore (già da allora in uscita dal club saudita), le resistenze dell'Al-Ittihad fecero naufragare una trattativa che avrebe fatto felici tutti. E adesso tornare a trattare con gli arabi non è che sia meno semplice rispetto a sei o sette mesi fa; i nerazzurri hanno anche provato ad aprire alla possibilità di inserire una contropartita (ovvero l'esubero Asllani) nell'operazinoe ma da Gedda nicchiano. Questo perchè su Diaby c'è anche il Bayer Leverkusen - tra l'altro sua ex squadra - che non molla la presa e può affondare il colpo da un momento all'altro per riprendersi il francese che soltanto tre anni fa aveva venduto all'Aston Villa. In questo quadro comunque i nerazzurri continueranno a provarci".