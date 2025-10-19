Sesta vittoria di fila per l'Inter che espugna l'Olimpico grazie al gol di un eccezionale Bonny. I nerazzurri hanno poi dimostrato di saper soffrire nel corso del secondo tempo e hanno mantenuto la porta inviolata grazie a Sommer ma anche a Manuel Akanji .

Arrivato nelle ultime ore di mercato, l'ex City si è subito messo a disposizione di Chivu e l'allenatore ex Parma l'ha fatto diventare un pilastro della squadra.

Contro la Roma, Akanji ha confezionato una partita ai limiti della perfezione, tra chiusure e anticipi di assoluto livello. Tanto che, sui social, anche alcuni compagni l'hanno celebrato: "90 minuti di battaglia, attenzione e disciplina! Fatto il nostro lavoro a Roma, andiamo avanti", ha scritto Akanji su Instagram.