Sesta vittoria di fila per l'Inter che espugna l'Olimpico grazie al gol di un eccezionale Bonny. I nerazzurri hanno poi dimostrato di saper soffrire nel corso del secondo tempo e hanno mantenuto la porta inviolata grazie a Sommer ma anche a Manuel Akanji.
Manuel Akanji tra i migliori in campo dell'Inter contro la Roma: sui social, Bastoni e Barella lo esaltano così
Arrivato nelle ultime ore di mercato, l'ex City si è subito messo a disposizione di Chivu e l'allenatore ex Parma l'ha fatto diventare un pilastro della squadra.
Contro la Roma, Akanji ha confezionato una partita ai limiti della perfezione, tra chiusure e anticipi di assoluto livello. Tanto che, sui social, anche alcuni compagni l'hanno celebrato: "90 minuti di battaglia, attenzione e disciplina! Fatto il nostro lavoro a Roma, andiamo avanti", ha scritto Akanji su Instagram.
Barella, sempre su Instagram, ha risposto con "giocatore folle", mentre Bastoni con un emblematico "mamma mia". Anche i senatori dell'Inter incoronano e tessono le lodi di Akanji.
