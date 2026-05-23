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Nico Paz sogno complicato, consapevolezza Inter: già studiate alcune alternative

Nico Paz sogno complicato, consapevolezza Inter: già studiate alcune alternative - immagine 1
Il fantasista argentino rimane il grande obiettivo dei nerazzurri, ma arrivare a lui rischia di essere impossibile
Fabio Alampi Redattore 

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Il grande obiettivo di mercato dell'Inter è noto da tempo: si tratta di Nico Paz. Un giocatore per il quale è stato manifestato interesse più volte, ma che rischia di rimanere un sogno irrealizzabile. Per questo motivo, come scrive il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra sta già valutando delle alternative: "Forse, tra viale Liberazione e la Pinetina, è meglio dedicarsi a qualche profilo alternativo a Nico Paz. Che, nei piani di Chivu avrebbe dovuto essere l'elemento di qualità, in grado di dare fantasia e imprevedibilità, nonché uno contro uno, alla fase offensiva. Non semplice individuare un giocatore che garantisca tutte quelle doti.

Nico Paz sogno complicato, consapevolezza Inter: già studiate alcune alternative- immagine 2
Getty Images

D'altra parte, se in casa nerazzurra c'era già la consapevolezza di quanto fosse complicato raggiungere il numero 10 del Como, si può dare per scontato che le soluzioni alternative siano già state studiate. Un nome potrebbe essere quello di Diaby, trattato già a gennaio, e ancora "sensibile" all'idea di lasciare l'Al Ittihad per tornare in Europa. Attenzione, poi, a Jones del Liverpool, che, però, pur sapendo agire sulla trequarti, è molto diverso da Nico Paz".

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