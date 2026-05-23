Il grande obiettivo di mercato dell'Inter è noto da tempo: si tratta di Nico Paz. Un giocatore per il quale è stato manifestato interesse più volte, ma che rischia di rimanere un sogno irrealizzabile. Per questo motivo, come scrive il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra sta già valutando delle alternative: "Forse, tra viale Liberazione e la Pinetina, è meglio dedicarsi a qualche profilo alternativo a Nico Paz. Che, nei piani di Chivu avrebbe dovuto essere l'elemento di qualità, in grado di dare fantasia e imprevedibilità, nonché uno contro uno, alla fase offensiva. Non semplice individuare un giocatore che garantisca tutte quelle doti.