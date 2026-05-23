Giorni caldissimi per quanto riguarda il futuro di Manu Kone : il centrocampista della Roma potrebbe presto lasciare la Capitale, e su di lui c'è da tempo l'Inter, che già un anno fa aveva provato a portarlo a Milano.

Come scrive Il Giorno, c'è un fattore che potrebbe agevolare i nerazzurri: "Alla Roma servono denari entro il 30 giugno, in ottica Fair Play Finanziario, ma anche qualche innesto per affrontare la Champions, se i giallorossi manterranno il posizionamento tra le prime quattro. Frattesi e Carlos Augusto sono entrambi graditi ai giallorossi, il primo è un sicuro partente e il secondo si sta guardando intorno in cerca di un minutaggio superiore".