VIDEO / Gli esuberi dell'Inter: chi li vuole, quanto costano e cosa può succedere

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Allontanatosi dall'Inter, ora il Cuti Romero è conteso in Spagna da Atletico Madrid e Barcellona, con l'Arsenal pronto a fare un'offerta. A tal proposito, scrive Alfredo Pedullà:

"Esclusiva: l’Atletico Madrid ha fatto tutto quanto doveva per il Cuti Romero, ingaggio oltre i 6 milioni a stagione e 40 milioni al Tottenham. Il calciatore deve dare una risposta. Nel frattempo l’Arsenal può fare saltare il banco con un’offerta superiore per il cartellino che possa far riflettere il Tottenham malgrado rapporti inesistenti. Arteta insiste".

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"Il Barcellona, impegnatissimo nella vicenda Rodri, ha preannunciato una proposta entro 48 ore, pur sapendo di dover stare entro i paletti del FPF. E il Barcellona va sempre considerato fino a quando la partita Romero non sarà chiusa".