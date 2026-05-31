"Ieri ho parlato di una trattativa fantasma, quella di Ruben Dias all'Inter, che non può esistere, è stata una sparata senza riscontri. L'Inter vuole prendere difensori da 25-28 mln più bonus, tutto è abbastanza standardizzato e selezionato. Ci sono due nomi, Muharemovic e Solet, perché comunque dipenderà da Bisseck. Un difensore va preso se va via Bisseck, a maggior ragione se non rinnova de Vrij ne dovresti prendere due.

Se aspetti 15 giorni, può essere che si inserisca qualcuno per Solet e Muharemovic. Solet è un pallino di Ausilio dalla scorsa estate, già l'Inter si era mossa prima di andare su Akanji, anche perché su Solet c'era la vicenda personale che creava complicazioni, cioè che bisognava aspettare e attendere. A marzo vi avevo già raccontato di come Ausilio l'avesse messo in una lista della spesa, c'è ancora anche Muharemovic ma dipenderà dalla tempistiche delle uscite, anche perché Bisseck non è incedibile"