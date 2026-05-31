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fcinter1908 calciomercato mercato inter Da Bergamo: “Palestra, l’Inter lo vuole e non demorde: ma l’Atalanta ha questo sogno”

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Da Bergamo: “Palestra, l’Inter lo vuole e non demorde: ma l’Atalanta ha questo sogno”

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Palestra, di rientro dal prestito al Cagliari, è il più ricercato: l’Inter non demorde ma l'Atalanta ha questo sogno
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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E' Marco Palestra l'obiettivo numero uno dell'Inter in ottica presente e futura: il club nerazzurro lo ha scelto come investimento a prescindere da quello che succederà per Denzel Dumfries. C'è però da superare il muro dell'Atalanta.

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Scrive il Corriere di Bergamo: "Giuntoli punterà su un mix di forze fresche e big d’esperienza, tenendo conto del nuovo modulo. Il 4-3-3 sarriano imporrà riflessioni importanti su due reparti, la difesa e il centrocampo, rimasti finora più nell’ombra rispetto alle fasce (ora gli esterni diventeranno terzini) e tridente d’attacco che negli ultimi 10 anni ha fatto le fortune dell’Atalanta disegnandone il suo dna aggressivo.

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Palestra, di rientro dal prestito al Cagliari, è il più ricercato: l’Inter non demorde ma il sogno è di trattenerlo almeno la prossima stagione".

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