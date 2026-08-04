VIDEO / Stones all'Inter è fatta! I nerazzurri non mollano Romero ma...

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Arrivano nuovi aggiornamenti sulla trattativa tra Inter e Tottenham per Cristian Romero.

"La fumata bianca tra l’Inter e Cristian Romero resta lontana. Il 28enne difensore argentino è il primo obiettivo scelto dai nerazzurri per rinforzare il reparto arretrato, ma la trattativa con il Tottenham non è vicina alla conclusione", commenta l'edizione online di Repubblica.

Il motivo? Lo spiega sempre il quotidiano: "Romero ha aperto alla possibilità di trasferirsi a Milano, ma non ha alcuna intenzione di ridursi l’attuale ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione.

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A complicare ulteriormente l’operazione è la posizione degli Spurs, che continuano a chiedere 50 milioni per lasciarlo partire. Una valutazione considerata troppo alta dall’Inter, chiamata ad avvicinarsi alle richieste del club inglese e a trovare un’intesa economica con il giocatore"