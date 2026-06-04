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calciomercato
Moretto: “Inter, accordo con Provedel. Frattesi? C’erano 3 italiane, ora è una la pista da seguire”
L'esperto di mercato Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto il punto sulle trattative dell'Inter tra la porta e la possibile partenza di Davide Frattesi:
"Confermo che l'idea è quella di tenere Martinez primo perché ha dimostrato di avere livello per essere il primo dell'Inter, ma il club gli vuole affidare un portiere di garanzia per essere coperta al massimo. Si è parlato di Kepa, ma Provedel è uno dei primissimi nomi, L'Inter ha già accordo con Provedel che ha detto sì all'Inter e vuole andare all'Inter, manca l'accordo tra club. Inter dovrà lavorare sulla Lazio, ci aspettiamo contatti nei prossimi giorni.
Frattesi, difficile decifrarne il futuro. Sono sessioni di mercato che si dice che lascia l'Inter, a gennaio Nottingham molto vicino, Roma Juve e Napoli hanno chiesto informazioni in passato, per il legame che c'è fra Frattesi e la città di Roma e la Roma e la stima che c'è da parte di Gasperini, posso assicurare che alla Roma piace tanto ed è una pista da seguire".
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