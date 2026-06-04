"Confermo che l'idea è quella di tenere Martinez primo perché ha dimostrato di avere livello per essere il primo dell'Inter, ma il club gli vuole affidare un portiere di garanzia per essere coperta al massimo. Si è parlato di Kepa, ma Provedel è uno dei primissimi nomi, L'Inter ha già accordo con Provedel che ha detto sì all'Inter e vuole andare all'Inter, manca l'accordo tra club. Inter dovrà lavorare sulla Lazio, ci aspettiamo contatti nei prossimi giorni.