Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha parlato del mercato dell'Inter, con un focus sul nome di Provedel, ma anche di...

Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha parlato del mercato dell'Inter , con un focus sul nome di Provedel, ma anche di un affare sfumato proprio quando ormai sembrava in diritta d'arrivo. Ecco le parole dell'esperto di mercato:

Muharemovic era potenzialmente dell'Inter, malgrado tutte le smentite di questo mondo. Ma, siccome ne devi prendere uno, l'Inter ha dato precedenza a Solet".

"Tra domani e venerdì ci sarà un incontro tra Provedel, il suo agente e l'Inter per capire la fattibilità, le cifre, la durata, l'ingaggio. Poi l'Inter andrà da Lotito, che sparerà alto, ma il club nerazzurro dovrà provare a trovare una soluzione diplomatica".