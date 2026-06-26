Il difensore è molto gradito soprattutto a Cristian Chivu, ma è molto vicino al rinnovo con la Roma: cosa risulta ad Alfredo Pedullà

L'Inter continua a seguire con interesse la vicenda Gianluca Mancini : il difensore è molto gradito soprattutto a Cristian Chivu, ma è molto vicino al rinnovo con la Roma essendo in scadenza nel 2027.

"Mi state continuando a chiedere se c'è stata un'offerta dell'Inter di 20 milioni per Mancini: non c'è stata alcun tipo di offerta. E' evidente come il suo agente, con un contratto sul punto di essere firmato, faccia un giro di orizzonte proponendo cercando di capire eventuali margini.

Da 1 a 10 quanto piace Mancini all'Inter? 11, perché piace a Chivu. Ma non è in scadenza, può rinnovare, vuole restare alla Roma e non ha chiesto di essere ceduto. Se poi domattina dovesse cambiare idea ve lo racconterei. Non c'è un'offerta di 20 milioni".