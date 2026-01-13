L'esperto di mercato su SI ha parlato della questione esterno destro che continua a tenere banco nell'ambiente nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 gennaio - 23:40

"Se l'Inter trova una soluzione cotta e mangiata, come poteva essere Cancelo alle condizioni del club nerazzurro, farà il colpo a destra". Su Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato della questione esterno destro che tiene ancora banco in casa nerazzurra dopo le voci sul giocatore portoghese che alla fine è approdato al Barcellona.

"Interessava Rafik Belghali ma dovrebbe avere una deroga per giocare, quindi è un discorso per il futuro", ha spiegato ancora il giornalista nella puntata serale del canale dedicata al mercato rifendosi al calciatore algerino classe 2002 del Verona che ha già giocato a inizio stagione nel Malines, la squadra belga che lo ha ceduto al club gialloblù.

"Se la società nerazzurra trova qualcosa per l'immediato bene, altrimenti non è detto che l'Inter faccia il colpo a destra", ha concluso in merito al mercato dell'Inter il giornalista.

(Fonte: SI)