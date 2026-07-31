Oltre a Romero, l'Inter non ha affatto mollato la pista che porta a Curtis Jones del Liverpool. Ne ha parlato Alfredo Pedullà
VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Oltre a Romero, l'Inter non ha affatto mollato la pista che porta a Curtis Jones del Liverpool. Ne ha parlato Alfredo Pedullà nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube.
Ecco le parole dell'esperto di mercato:
"L'Inter vuole prendere Jones a centrocampo. I nerazzurri stanno lavorando sodo per un'uscita tra Pavard e Frattesi per poi giocarsi il jolly per Jones. Il laterale di destra lo vedremo più avanti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
In UK - Jones, l'Inter alza l'offerta: contatti ripresi in settimana, la posizione del Liverpool
Mercato Inter
Pedullà: "Inter, oggi c'è stata una svolta importantissima per Romero! Ho scoperto che..."
Interviste
Man City, Lewis: "Domani è dura. Stones leggenda, si è meritato una squadra top come l'Inter"
Probabili formazioni
Verso Inter-Manchester City: la probabile formazione. Scelto il partner di Esposito
Ultima ora
Inter, allenamento a Hong Kong: ecco su cosa ha insistito Chivu. Un giovane impressiona
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti