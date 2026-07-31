Oltre a Romero, l'Inter non ha affatto mollato la pista che porta a Curtis Jones del Liverpool. Ne ha parlato Alfredo Pedullà

Marco Macca
vieri

VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Oltre a Romero, l'Inter non ha affatto mollato la pista che porta a Curtis Jones del Liverpool. Ne ha parlato Alfredo Pedullà nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube.

Jones
Getty Images

Ecco le parole dell'esperto di mercato:

Jones
Getty Images

"L'Inter vuole prendere Jones a centrocampo. I nerazzurri stanno lavorando sodo per un'uscita tra Pavard e Frattesi per poi giocarsi il jolly per Jones. Il laterale di destra lo vedremo più avanti".

pedullà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti