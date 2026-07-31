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Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, con il nome di Cristian Romero sempre più caldo. Ecco le parole del giornalista:

"Oggi c'è stata una svolta importantissima per il Cuti Romero. Ho scoperto che tra l'Inter e Romero è stato ormai raggiunto un accordo totale: manca poco sia per l'ingaggio che per le commissioni. Manca pochissimo e credo che tutto verrà sistemato nel giro di poche ore. Romero vuole andare all'Inter e l'Inter vuole prendere lui e Jones a centrocampo".

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"L'Inter non ha mai mollato Romero, bisognava scendere sotto i 6 milioni e poi mettere dei bonus. Ci potrebbe ipoteticamente essere un club in grado di far saltare il banco, il Barcellona. E ipoteticamente anche il Real Madrid, ma l'Inter sta accelerando per evitare spifferi. I nerazzurri stanno anche lavorando sodo per un'uscita tra Pavard e Frattesi per poi giocarsi il jolly per Jones. Il laterale di destra lo vedremo più avanti".