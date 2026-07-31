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Primo allenamento a Hong Kong per l'Inter, che domani affronterà in amichevole il Manchester City di Maresca. Sotto una pioggia intensa, i nerazzurri hanno ascoltato le indicazioni di Chivu e del suo staff.

Getty Images

La Gazzetta dello Sport spiega i punti sui quali ha particolarmente insistito il tecnico interista: "L'allenamento è stato interessante soprattutto per una ragione: Chivu ha insistito molto sul pressing, che spettava agli attaccanti, e sull'uscita dal basso, affidata a difensori e portieri. Nel suo progetto esiste l'idea di rendere l'Inter più aggressiva e verticale di prima. Tra i più precisi al tiro uno dei baby aggregati, l'attaccante bresciano Iddrissou, classe 2007".