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La preparazione estiva dell'Inter prosegue a Hong Kong: i nerazzurri hanno sostenuto oggi la prima seduta di allenamento, e domani affronteranno in amichevole il Manchester City. Prove di formazione per Chivu, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Calhanoglu e Bonny si sono allenati a parte quindi difficilmente giocheranno dall'inizio. Sucic invece, tornato dalle vacanze nelle stesse ore, è pronto. È probabile che l'Inter cominci con Pepo Martinez in porta, linea a tre composta da Bisseck, Bastoni e Carlos Augusto, centrocampo con Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan e Dimarco, attacco con Pio Esposito e il giovane Mosconi".

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La probabile formazione:

J. Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Mosconi.