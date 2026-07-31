A Sportitalia uno scontro a distanza tra Pedullà e Auriemma. Il giornalista napoletano ha commentato così l'acquisto di Stones da parte dell'Inter: «Preso Stones okei, ma è stato lasciato andare via dal City, il City non lo ha più voluto. Ci sarà tempo per parlare, ma ha 32 anni. Il City lo ha mandato via: è uno scarto del City».

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«Facciamo finta di aver preso un grande giocatore ma è un giocatore già avanti con l'età. L'Inter ha la rosa più vecchia del campionato di Serie A nonostante si sia ringiovanita, 29 anni di media. Al secondo posto c'è il Napoli. Sono cose che pesano, sei costretto a rinnovare e a non vincere più. Guardate la Juve dopo Buffon, Barzaghi Chiellini. La Juve rivincerà perché ora ha una rosa con una media di 25 anni d'età. Stones fortissimo, che gran giocatore. Ma ti rende? Quante partite ti gioca? », ha aggiunto Auriemma.

A lui ha replicato Pedullà: «Io prenderei Stones tutta la vita, ha finito il ciclo al City e fa un'altra esperienza ed è una cosa del tutto normale. Se posso prendere un giocatore così che fa anche spogliatoio, ha leadership, io lo prendo. Akanji ha pure qualche anno in più ed è stato un successo, un affare certificato dai fatti. Io Stones dalla mia parte me lo porto sempre».

(Fonte: SI)