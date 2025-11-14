Il centrocampista fatica a trovare spazio all'Inter anche con Cristian Chivu e un suo addio non è un'ipotesi da escludere a priori

Marco Astori Redattore 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 18:16)

Davide Frattesi in questi giorni è al centro di diverse voci di mercato in uscita, già per il mese di gennaio. Il centrocampista fatica a trovare spazio all'Inter anche con Cristian Chivu e un suo addio non è un'ipotesi da escludere a priori.

Ecco cosa risulta a Fabrizio Romano in merito: "E' stato a lungo nella lista di Napoli e Roma, sulla Juve non risulta che si stia lavorando ad uno scambio in questo momento. Spalletti lo apprezza molto ma non risulta che la Juve abbia avviato contatti con l'Inter per Frattesi a gennaio, la situazione è ancora tranquilla.

La Juve avrà un incontro diretto tra la dirigenza e Spalletti per parlare di mercato, ma il nome importante a centrocampo è atteso più in estate che a gennaio".