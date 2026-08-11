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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così delle ultime trattative in casa Inter: "L'Inter ha una buona squadra e non ha fretta.

Bisogna capire cosa deciderà il Tottenham su Udogie, che fino a qualche mese fa era intoccabile, e su Spence: è molto apprezzato e gradito. Io non ho riscontri immediati su Luis Henrique: in queste ore non ho riscontri di un'operazione da 30 milioni che qualcuno mette sul tavolo.

L'Inter ha questo tesoretto per rendere praticabile la pista Spence: non è mai stato incedibile, la valutazione è sempre stata di una quarantina di milioni. Vedremo se l'Inter vorrà mettere lì quel tipo di contributo per fare l'investimento sulla fascia destra".