SI – Solet, Nani conferma: tanto interesse ma non è in vendita per ora

Il difensore resta all'Udinese in questo momento ma in estate si riparlerà della sua possibile cessione: era stato accostato anche all'Inter tempo fa
Eva A. Provenzano
Gianluca Nani, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato con i giornalisti di Sportitalia e da quanto riportato dal canale sportivo a proposito di un eventuale cessione di Oumar Soletil dirigente ha confermato che sono diverse le squadre interessate al calciatore.

Anche l'Inter era stata accostata al difensore francese classe 2000, ma lo stesso Nani ha confermato che al momento il club friulano non ha intenzione di vendere il ragazzo.

"Resta e se ne parla a fine stagione", ha aggiunto il direttore di SI, Criscitiello.

(Fonte: SI)

 

