VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

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Intervistato dai canali ufficiali del Manchester City, Rico Lewis, difensore dei Citizens, ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia dell'amichevole a Hong Kong contro l'Inter di Chivu:

Domani affronterete l'Inter, una squadra molto, molto forte. Sarà un'amichevole ad alta intensità per voi?

"Indubbiamente. Le amichevoli prestagionali sono sempre un bel test per capire a che punto sei, indipendentemente dall'avversario. Ma effettivamente loro sono una squadra top e sarà sicuramente una partita dura per noi".

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John Stones si è trasferito all'Inter. Domani ovviamente non ci sarà, ma è un grosso passo per lui, che è stato un grande giocatore per noi, non è vero?

"John è stato un giocatore incredibile per noi, per tutti noi e per me è una leggenda. Ma sono contento per lui, è andato a giocare in una grande squadra e non c'è nulla che non si sia meritato".

(Fonte: mancity.com)