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L'Inter non intende mollare la presa per Curtis Jones: il centrocampista inglese è il grande obiettivo di mercato di Cristian Chivu, e la dirigenza nerazzurra vuole provare ad accontentare il proprio tecnico.

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Secondo quanto scrive il Guardian, l'Inter ha fatto un nuovo tentativo per Curtis Jones, mostrandosi disposta ad alzare la propria offerta fino a 35 milioni di euro. I campioni d'Italia si erano visti rifiutare a giugno una proposta da 25 milioni di euro, con il Liverpool che valuta il proprio giocatore vicino ai 40 milioni di euro.

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Gli intermediari che rappresentano l'Inter hanno ripreso i contatti con il Liverpool questa settimana e hanno espresso la loro disponibilità a offrire 35 milioni di euro per un giocatore che ha solo un anno di contratto: che i Reds accettino tale cifra è improbabile, ma la sensazione è che la partenza di Jones sia sempre più vicina. Il nuovo allenatore Andoni Iraola ha parlato dell'importanza di mantenerlo in rosa per preservare l'identità locale del gruppo, ma la determinazione dell'Inter ad ingaggiare il giocatore, insieme alla prospettiva di perderlo a parametro zero la prossima estate, potrebbe mettere a dura prova questa sua volontà.