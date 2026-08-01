Anche The Guardian, quotidiano inglese, parla questa mattina di Curtis Jones e dell'interesse dell'Inter per il centrocampista del Liverpool. "Il club italiano ha fatto un nuovo tentativo per il calciatore ed è disposta ad alzare la propria offerta per il centrocampista del Liverpool a 35 milioni di euro. I campioni d'Italia si erano visti rifiutare a giugno un'offerta di 25 milioni di euro per il 25enne, che il Liverpool valuta il proprio giocatore cresciuto nel vivaio circa 40 milioni di euro", si legge.

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"Gli intermediari che rappresentano l'Inter hanno ripreso i contatti con il Liverpool questa settimana e hanno ribadito la loro disponibilità a offrire 35 milioni di euro per un giocatore che ha solo un anno di contratto rimanente ad Anfield. È dubbio che il Liverpool accetti tale cifra, ma l'accordo per lasciare il club in cui è cresciuto sembra sempre più vicino", scrive il quotidiano.

La notizia su Inter-Curtis Jones sul Th Guardian

"Il nuovo allenatore del Liverpool, Andoni Iraola, ha parlato dell'importanza di trattenere Jones all'inizio della sua prima stagione alla guida della squadra, ma la determinazione dell'Inter ad ingaggiare il nazionale inglese, insieme alla prospettiva di perderlo a parametro zero la prossima estate, potrebbe mettere a dura prova questa sua volontà", spiegano in Inghilterra.

(Fonte: theguardian.com)