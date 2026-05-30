Konate lascia il Liverpool a parametro zero: l'Inter è in corsa oppure no? Risponde Fabrizio Romano

Matteo Pifferi Redattore 30 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 13:25)

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Ibrahima Konate è destinato a lasciare il Liverpool a parametro zero. La notizia, a sorpresa, delle ultime ore è stata confermata anche da Fabrizio Romano che ha spiegato su Youtube come, ad oggi, sia complicato vedere Konate in Italia, con l'Inter e la Juventus che cercano comunque dei difensori:

"Konate si libera a zero dal Liverpool: ad aprile l'accordo per il rinnovo era vicinissimo, mancavano i dettagli sui bonus, come attivarli, legati alla vittoria della Champions e del campionato. Anche Konate, alla stampa inglese, aveva detto che stava per rinnovare ma poi l'operazione è saltata e quindi si libererà a parametro zero.

In tanti ci state chiedendo se per l'Inter e per la Juventus può essere una opzione visto che entrambe cercano dei difensori centrali. Ad oggi, da quanto ci risulta, a livello di cifre è inavvicinabile per il calcio italiano. O Konate, tra qualche settimana, si rende conto di dover abbassare le proprie richieste, in quel caso si può aprire una strada verso il calcio italiano ma le cifre che Konate chiede oggi, sia a livello di stipendio sia di premio alla firma, può avere soluzioni solo all'estero, non Italia, a meno di un suo passo indietro"