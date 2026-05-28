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Pedullà: “Inter seria su Palestra: ha ok della proprietà e Atalanta vuole cederlo per…”
L'obiettivo principale di mercato per l'estate dell'Inter ha un nome e un cognome: Marco Palestra. E Alfredo Pedullà dà un aggiornamento
L'obiettivo principale di mercato per l'estate dell'Inter ha un nome e un cognome: Marco Palestra. E Alfredo Pedullà, sul suo canale YouTube, ha dato un aggiornamento sul futuro dell'esterno dell'Atalanta.
"Palestra sarà un grande uomo mercato. Per l'Atalanta ci sono due cessioni importanti a cessione: non è una società che vende, ha ceduto Ederson perché il contratto scade tra un anno. E vorrebbe cedere Palestra e tenere tutti gli altri.
L'Inter ci sta pensando molto seriamente, ha l'apertura della proprietà: l'Atalanta fa un prezzo molto più vicino ai 50 che ai 45 ed è lì che si giocherà la partita. E vi confermo la pista Manchester City, lo inseriamo nella loro lista".
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