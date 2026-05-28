"C'è un mah grosso su Marco Palestra che è il prezzo di 40 mln". Su Sportitalia Tancredi Palmeri ha parlato del difensore che è nel mirino del club nerazzurro. Ha giocato in prestito al Cagliari che nella scorsa stagione lo ha valorizzato ma il suo cartellino è di proprietà dell'Atalanta.
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Palmeri: “C’è un grosso mah su Palestra all’Inter e non riguarda il prezzo ma…”
«Il punto è, ammesso e non concesso che l'Inter voglia spendere quella cifra, che l'Atalanta potrebbe non abbia la volontà di cedere il giocatore», ha aggiunto il giornalista.
«Ricordatevi cosa è successo con la trattativa Lookman. Non ho detto che non ci sono buoni rapporti anche se un po' quella trattativa li ha peggiorati, ma il tempo e i soldi lavano tutto. Il punto è che il giocatore, dopo solo un anno in prestito vale già 45 mln e l'Atalanta, anche se è un club che vende bene o benissimo, non è un club che vende a tutti i costi e Percassi potrebbe farsi una domanda su Palestra che vale 45 mln dopo solo un anno in prestito».
«Potrebbero quindi decidere di tenerlo a Bergamo con Sarri per un altro anno e vedere fino a dove può arrivare. È un'ambizione tanto per l'Inter quanto per Palestra, ma sia per il prezzo sia per la volontà dell'Atalanta è un'affare che è destinato a rimanere solo pura ambizione», ha concluso.
(Fonte: Sportitalia)
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