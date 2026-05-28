Il giornalista ha detto la sua sulla trattativa per il giocatore di proprietà dell'Atalanta che è un obiettivo ormai da tempo dell'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 maggio 2026 (modifica il 28 maggio 2026 | 18:06)

"C'è un mah grosso su Marco Palestra che è il prezzo di 40 mln". Su Sportitalia Tancredi Palmeri ha parlato del difensore che è nel mirino del club nerazzurro. Ha giocato in prestito al Cagliari che nella scorsa stagione lo ha valorizzato ma il suo cartellino è di proprietà dell'Atalanta.

«Il punto è, ammesso e non concesso che l'Inter voglia spendere quella cifra, che l'Atalanta potrebbe non abbia la volontà di cedere il giocatore», ha aggiunto il giornalista.

«Ricordatevi cosa è successo con la trattativa Lookman. Non ho detto che non ci sono buoni rapporti anche se un po' quella trattativa li ha peggiorati, ma il tempo e i soldi lavano tutto. Il punto è che il giocatore, dopo solo un anno in prestito vale già 45 mln e l'Atalanta, anche se è un club che vende bene o benissimo, non è un club che vende a tutti i costi e Percassi potrebbe farsi una domanda su Palestra che vale 45 mln dopo solo un anno in prestito».

«Potrebbero quindi decidere di tenerlo a Bergamo con Sarri per un altro anno e vedere fino a dove può arrivare. È un'ambizione tanto per l'Inter quanto per Palestra, ma sia per il prezzo sia per la volontà dell'Atalanta è un'affare che è destinato a rimanere solo pura ambizione», ha concluso.

(Fonte: Sportitalia)