Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così della possibilità John Stones a zero per l'Inter

Marco Astori Redattore 13 luglio - 13:04

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così della possibilità John Stones a zero per l'Inter: "Tra l'Inter e Stones c'è molto più che feeling, è una cosa di grande interesse.

Posso aggiungere che quando ne ho parlato per il Napoli ho parlato di una richiesta da 8 milioni dal suo entourage: può essere che questa sia un po' scesa. Sicuramente ha proposte dall'estero, è probabile che lui voglia fare un'esperienza ancora in Europa: e questa cosa con l'Inter va seguita.

C'è differenza tra proposto e interessato: l'Inter ha fatto il passo di aprire le porte, c'è un interesse. Chiaro che poi devi completarlo, devi sistemare Pavard e devi ragionare sull'altro difensore ma uno esperto ti serve: per me sarebbe un grande colpo a prescindere. Ma dobbiamo collegarlo al discorso Pavard. Va seguita seriamente".