Alfredo Pedullà ha parlato così delle voci che vedono Luis Henrique lontano dall'Inter: l'esperto di mercato ha fatto chiarezza

Matteo Pifferi Redattore 21 novembre 2025 (modifica il 21 novembre 2025 | 14:25)

Dumfries salterà il derby per infortunio e, al suo posto, Chivu dovrebbe schierare Carlos Augusto a destra dal 1'. Sembra un'altra bocciatura per Luis Henrique, ancora lontano dal garantire l'affidabilità e la sostanza che il tecnico romeno pretende dall'esterno a tutta fascia.

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha commentato così anche le voci di un possibile addio di Luis Henrique già a gennaio che si rincorrono da alcuni giorni:

"Si sta facendo un po' di filosofia sul mercato dell'Inter come se l'Inter dovesse cercare un vice Dumfries. In questo momento l'Inter non sta cercando, è vero che Luis Henrique sta avendo un ambientamento complicato, è costato 25 mln, è arrivato prima del Mondiale per Club, ha avuto la possibilità di inserirsi e non è un problema di qualità ma di caratteristiche. Dumfries ha determinate caratteristiche che, nel tempo, gli hanno permesso di miscelare bene le due fasi.

Luis Henrique ha una sola fase, sa soltanto attaccare come tutti i brasiliani nati con quelle caratteristiche, sono più esterni in un 4-3-3 piuttosto che degli specialisti di fascia che garantisca equilibri. Forse tra 20 giorni capiremo qualcosa. Perché gioca Carlos Augusto e non Luis Henrique? Perché Carlos dà garanzie a destra e a sinistra, arriva anche lui dal Brasile ma ha maturato esperienze che gli hanno consentito di migliorare molto in fase di contenimento.

Non farei drammi su Luis Henrique e non metterei un cartello con scritto "sto cercando un vice Dumfries" ma "sto cercando di capire quanto durerà l'apprendistato di Luis Henrique", così come quello di Diouf. Diouf può aspettare anche perché il centrocampo dell'Inter è ben fornito, a destra ora tocca invece a Carlos Augusto. Poi ci saranno anche le occasioni che ed eventualmente si verificheranno tra un mese, e, nel caso, ne parleremo"