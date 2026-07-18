GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Momento di stallo nel mercato dell'Inter, che prosegue la sua ricerca dell'esterno ideale da regalare a Cristian Chivu per la fascia destra.

Getty Images

E oltre a Djed Spence, spuntano anche nuove alternative: "Settimana prossima potrebbe esserci un vertice chiave col Tottenham e con Djed Spence, che oggi è impegnato nella finale 3°-4° posto del Mondiale tra Inghilterra e Francia, poi deciderà del suo futuro sapendo che a Londra ha davanti Pedro Porro, Udogie e Robertson.

Per 35 milioni si potrebbe arrivare a dama, il giocatore ha già dato un assenso di massima. Nella lista delle alternative, nel frattempo, è tornato l’ex juventino Alberto Costa, oggi al Porto.