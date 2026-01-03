Alfredo Pedullà, esperto di mercato, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato così della trattativa tra Inter e Al Hilal per Joao Cancelo

Alfredo Pedullà, esperto di mercato, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato così della trattativa tra Inter e Al Hilal per Joao Cancelo: "C'è una chiave che apre la serratura e che giustifica la partecipazione dell'Al Hilal ai 9 milioni che gli dovrebbe: l'Inter ne vorrebbe trovare 3/3,2 e potrebbe dare un indennizzo, con De Vrij e Acerbi.