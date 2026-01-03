Alfredo Pedullà, esperto di mercato, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato così della trattativa tra Inter e Al Hilal per Joao Cancelo: "C'è una chiave che apre la serratura e che giustifica la partecipazione dell'Al Hilal ai 9 milioni che gli dovrebbe: l'Inter ne vorrebbe trovare 3/3,2 e potrebbe dare un indennizzo, con De Vrij e Acerbi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Inter vuole andare fino in fondo per Cancelo: due le chiavi per sbloccare tutto”
calciomercato
Pedullà: “Inter vuole andare fino in fondo per Cancelo: due le chiavi per sbloccare tutto”
Alfredo Pedullà, esperto di mercato, intervenuto sul suo canale YouTube, ha parlato così della trattativa tra Inter e Al Hilal per Joao Cancelo
Sono loro le due chiavi tali da poter colmare il resto: dipende dalla volontà di uno dei due, chi se la sente. In questo momento l'Al Hilal ha le liste piene ma seguiamo la volontà dell'Inter di voler andare fino in fondo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA