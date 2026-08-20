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Su Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato anche del mercato dell'Inter e, in particolare, sulla trattativa con la Roma per il possibile trasferimento in giallorosso di Luis Henrique, in uscita dai nerazzurri:

Getty Images

"Si sta parlando molto di Luis Henrique, la davano per fatta per 28 milioni di euro ma la Roma è in fase di assoluto stand-by, per due motivi: la prima, non fa quella valutazione; secondo, quella somma potrebbe destinarla all'esterno alto e prendere il quinto in prestito con diritto di riscatto. Luis Henrique la Roma lo farebbe in prestito con diritto, l'Inter legittimamente vorrebbe cedere a titolo definitivo".

(Fonte: Sportitalia)