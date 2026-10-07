1 di 11 Prossima scheda 1 di 11

ITALIA

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

È terminata la prima finestra di impegni delle Nazionali nella stagione 2026/27, tre settimane in cui i giocatori dell'Inter sono stati protagonisti in campo internazionale prendendo parte alle gare di UEFA Nations League, alle amichevoli e alle qualificazioni per la Coppa d'Africa. Sono stati undici i nerazzurri che sono scesi in campo con le rispettive Nazionali, per un totale di 2342 minuti giocati complessivamente, con sette gol realizzati e due assist a referto. Ecco il resoconto pubblicato dal sito nerazzurro.

Getty Images

Il nuovo corso dell'Italia di Roberto Mancini è iniziato nel Gruppo 1 della Lega A di Nations League: gli Azzurri hanno disputato quattro partite e hanno collezionato due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Grandi protagonisti in campo i giocatori dell'Inter, con due gol a testa per Alessandro Bastoni e Pio Esposito: il centrale nerazzurro ha realizzato la prima rete della nuova Italia, sbloccando il match in casa della Turchia valido per la seconda gara del girone e ripetendosi pochi giorni più tardi allo Stade de France, trovando la rete del pareggio contro la Francia. Bastoni è diventato il terzo difensore centrale a segnare in due presenze consecutive con la maglia dell'Italia negli ultimi 10 anni, dopo Gianluca Mancini (due tra ottobre e novembre 2025) e Alessio Romagnoli (due tra ottobre e novembre 2019).

Getty Images

Anche Esposito ha realizzato due reti nelle quattro uscite degli Azzurri, colpendo due volte la Turchia: Pio ha segnato il gol dell'1-4 a Bursa, match in cui ha servito anche un assist per Kayode, e quello del 3-1 al "Dall'Ara" di Bologna. L'attaccante nerazzurro è salito così a quota 7 gol realizzati con l'Italia in 13 partite giocate: a 21 anni, Esposito è il secondo più giovane di sempre a centrare questo traguardo in maglia Azzurra dopo Giuseppe Meazza (20 anni e 155 giorni il 25 gennaio 1931). In campo anche Nicolò Barella, schierato titolare contro Belgio, subentrato contro la Francia e di nuovo in campo dall'inizio contro la Turchia, partita in cui ha servito un assist per il gol di Calafiori. Dopo quattro partite, l'Italia è seconda nel girone con 7 punti alle spalle della Francia (10), mentre seguono il Belgio (6) e la Turchia (0). Nations League, Gruppo 1 - League A Italia-Belgio 0-2 | Barella 80', Esposito 65' Turchia-Italia 1-4 | Bastoni 90' (1 gol), Esposito 75' (1 gol, 1 assist) Francia-Italia 1-1 | Bastoni 90' (1 gol), Esposito 65', Barella 28' Italia-Turchia 3-1 | Bastoni 90', Barella 70' (1 assist), Esposito 34' (1 gol)

1 di 11 Prossima scheda 1 di 11