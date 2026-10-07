Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto durante il podcast "The Table", Fabrizio Biasin, giornalista, ha raccontato un clamoroso retroscena su Mauro Icardi e l'Inter: "Parli con uno dei più grandi fan di Mauro Icardi sul pianeta terra. La narrativa rispetto al suo addio credo sia stata sbagliata: lui ha pagato una serie di decisioni per le quali è responsabile e le cose sono andate male per colpa sua. Lui oggi farebbe altre scelte.

Getty Images

Ma l'ho conosciuto e posso dirvi che raramente ho visto un attaccante realmente affezionato alla maglia interista come lui. E questa cosa non la sapete: nell'estate 2026 ha combattuto con le unghie e con i denti per tornare a fare la quinta punta all'Inter. Sarebbe tornato anche con lo stipendio base, purtroppo per lui le caselle erano piene".