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Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato del grande trionfo della scorsa stagione nel film celebrativo Solo Noi:

Per avere successo nella vita bisogna avere possesso di valori, valori positivi, di cui il coraggio è una grande parte. Bisogna avere il coraggio, il petto in fuori, guardare sempre avanti. Quando si parla di coraggio si parla poi di scelte non avventate ma razionali. Quindi la scelta di Chivu non è stata per caso. Tutti insieme abbiamo valutato che lui rappresentava il profilo adatto per quello che era il nostro modello di riferimento di Inter.

Con l’arrivo della nuova proprietà Oaktree abbiamo cercato di delineare un modello di riferimento, tenendo conto anche della valorizzazione dei giovani. Siamo riusciti così a inserire in squadra alcuni ragazzi e, sicuramente, l’esempio più significativo è quello di Pio Esposito, che rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutti noi, essendo arrivato dal settore giovanile».

Dimarco ha il dna nerazzurro, nasce proprio nelle giovanili dell’Inter, è nato a Milano. Prima tifoso poi calciatore.

Sono stati dei momenti magici, faranno parte della mia vita per sempre. Frutto di un percorso lungo, fatto di fatiche, di umiltà, cultura del lavoro.